Сарри высказался о возможном снятии с «Ювентуса» 20 очков

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри отреагировал на новость о возможном снятии со «старой синьоры» 20 баллов за финансовые махинации.

«Я не находился в совете директоров, мы ничего не сделали, кроме одолжения клубу, когда нас попросили. Подобное происходило и с другими большими клубами. «Ювентус» - великая команда. Они заплатят, сколько нужно, а затем вернутся еще сильнее», - передает слова специалиста Football-Italia.

Ранее в прессе появилась информация, что федерация футбола Италии хочет снять со «старой синьоры» 20 очков. Не так давно «Ювентус» оштрафовали на 15 баллов.