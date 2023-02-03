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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» грозит жёсткое наказание и вылет из Серии А

03 Февраля 2023 • 02:28 Комментировать

Туринскому «Ювентусу» грозит еще одного серьезное наказание за финансовые махинации, об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport. Федерация футбола Италии выступает за то, чтобы со «старой синьоры» сняли еще 20 баллов за нарушения с выплатами зарплат игрокам.

Напомним, что ранее из-за денежных махинаций с туринского топ-клуба сняли 15 очков. После этих санкций подопечные Массимилиано Аллегри опустились с третьего места во вторую половину турнирной таблицы.

После 20 туров Серии А «Ювентус» с 23 баллами располагается на 13-й строчке, находясь в десяти очках от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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