Паулу Соуза: «Наполи» вряд ли уступит чемпионат»

Португальский специалист Паулу Соуза, в прошлом несколько лет тренировавший «Фиорентину», считает, что сезон в Серии А будет увенчан третьим чемпионским титулом «Наполи» - он уверен, что команда Лучано Спаллетти вряд ли растратит огромное преимущество над конкурентами.

- Одним из матчей, которые я видел в нынешнем сезоне, была игра «Фиорентины» с «Наполи». Думаю, что с такой игрой «Наполи» должен стать чемпионом, я видел это уже в начале сезона, и сейчас все мои прогнозы оправдываются. «Наполи» вряд ли уступит чемпионский титул, - цитирует слова португальского специалиста издание TMW.