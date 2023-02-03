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Чемпионат Италии. Серия А

Паулу Соуза: «Наполи» вряд ли уступит чемпионат»

03 Февраля 2023 • 00:57 Комментировать

Португальский специалист Паулу Соуза, в прошлом несколько лет тренировавший «Фиорентину», считает, что сезон в Серии А будет увенчан третьим чемпионским титулом «Наполи» - он уверен, что команда Лучано Спаллетти вряд ли растратит огромное преимущество над конкурентами.

- Одним из матчей, которые я видел в нынешнем сезоне, была игра «Фиорентины» с «Наполи». Думаю, что с такой игрой «Наполи» должен стать чемпионом, я видел это уже в начале сезона, и сейчас все мои прогнозы оправдываются. «Наполи» вряд ли уступит чемпионский титул, - цитирует слова португальского специалиста издание TMW. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Наполи Паулу Соуза
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