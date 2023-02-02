Дармиан: «Мотивирован дать команде ещё больше»

Продливший свой контракт с «Интером» Маттео Дармиан пояснил причины своего решения связать себя соглашением до лета 2024 года. Он уверен в том, что теперь будет мотивирован стараться и работать еще больше и активнее.

- Я очень доволен продлением контракта. Оно мотивирует меня стараться еще больше и работать еще больше. Я хочу продолжать в том же ключе, хочу выиграть еще много трофеев в этой футболке. Я уже выиграл четыре трофея, но надеюсь добавить в этот список еще и другие приятные награды. Буду стараться сделать для этого все возможное, - цитирует слова Маттео Дармиана fcinter1908.it.