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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии обратили внимание на интересный факт – он связывает сборную Аргентины, «Наполи» и «Кремонезе»

02 Февраля 2023 • 19:17 Комментировать

В среду вечером «Кремонезе» сотворил сенсацию. Команда обыграла на выезде «Рому» со счётом 2:1 и пробилась в полуфинал Кубка Италии.

В последний раз «Кремонезе» добирался до полуфинала Кубка Италии в сезоне 1986/1987. Любопытно то, что произошло это после того, как сборная Аргентины стала чемпионом мира. Также в Италии отмечают, что чемпионом страны в том сезоне стал «Наполи».

Как мы хорошо помним, недавно сборная Аргентины впервые с 1986 года выиграла чемпионат мира. А «Наполи» сейчас уверенно лидирует в Серии А и имеет высокие шансы на завоевание титула. Словом, история повторяется.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Наполи Кремонезе
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