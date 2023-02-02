В Италии обратили внимание на интересный факт – он связывает сборную Аргентины, «Наполи» и «Кремонезе»

В среду вечером «Кремонезе» сотворил сенсацию. Команда обыграла на выезде «Рому» со счётом 2:1 и пробилась в полуфинал Кубка Италии.

В последний раз «Кремонезе» добирался до полуфинала Кубка Италии в сезоне 1986/1987. Любопытно то, что произошло это после того, как сборная Аргентины стала чемпионом мира. Также в Италии отмечают, что чемпионом страны в том сезоне стал «Наполи».

Как мы хорошо помним, недавно сборная Аргентины впервые с 1986 года выиграла чемпионат мира. А «Наполи» сейчас уверенно лидирует в Серии А и имеет высокие шансы на завоевание титула. Словом, история повторяется.