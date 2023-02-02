​Ещё один клуб Серии А может столкнуться со снятием очков

Недавно с «Ювентуса» было снято 15 очков за финансовые махинации. В обозримом будущем лишиться зачётных баллов может ещё один клуб Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Сампдория» не выплатила футболистам и персоналу заработную плату за последний квартал 2022 года. Генуэзскому клубу нужно выплатить 11 миллионов евро. Если они этого не сделают до 16 февраля, то с команды снимут очки.

На текущий момент «Сампдория» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А с 9 зачётными баллами в кармане. Таким образом, и без того сложное положение команды может резко усугубиться.