​Кака рассказал, что объединяет Роналду, Мальдини и Ибрагимовича

Известный в прошлом бразильский футболист Кака высказался о Криштиану Роналду. Звёздный португальский форвард в конце 2022 года подписал контракт с «Аль-Насром».

«Я думаю, что он хочет уйти из футбола, играя. Я его понимаю, он особенный футболист. Такие игроки, как Роналду, привносят в команду простую концепцию. Победа не похожа на поражение. У меня такое ощущение, что многие молодые игроки этого не понимают. Если они выигрывают, это здорово, если нет, то не беда. Это не так.

Мальдини был отличным примером в этом плане. Он выиграл четыре Лиги чемпионов и хотел выиграть пятую. Такие игроки имеют важное значение. То же самое можно сказать о Златане, который всё ещё может приносить пользу благодаря своему менталитету», - сказал Кака в интервью La Gazzetta dello Sport.