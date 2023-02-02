«Ювентус» назвал минимальную цену Влаховича

Туринский «Ювентус» готов расстаться с сербским центрфорвардом Душаном Влаховичем. В январе «старая синьора» получила несколько запросов по переходу 23-летнего футболиста.

В связи с этим руководство итальянского клуба повесило минимальный ценник на бомбардира. «Ювентус» готов рассмотреть предложения, которые будут стартовать от 80 миллионов евро. В услугах Душана заинтересованы мадридский «Атлетико», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 Влахович провел 11 поединков в Серии А и отметился шестью забитыми мячами. Срок трудового соглашения между форвардом и «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.