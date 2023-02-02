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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал минимальную цену Влаховича

02 Февраля 2023 • 10:35 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» готов расстаться с сербским центрфорвардом Душаном Влаховичем. В январе «старая синьора» получила несколько запросов по переходу 23-летнего футболиста.

В связи с этим руководство итальянского клуба повесило минимальный ценник на бомбардира. «Ювентус» готов рассмотреть предложения, которые будут стартовать от 80 миллионов евро. В услугах Душана заинтересованы мадридский «Атлетико», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 Влахович провел 11 поединков в Серии А и отметился шестью забитыми мячами. Срок трудового соглашения между форвардом и «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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3Tituli
02 Февраля 2023 в 11:58
Вот тебе и Душан...
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