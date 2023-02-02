Доннарумма: «Провёл восемь фантастических лет в «Милане»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинул «Милан» летом 2021 года в направлении «ПСЖ», но он признался, что всегда будет помнить о «россонери» с благодарностью. По его словам, это были фантастические годы - впрочем, игроки часто используют подобные эпитеты для красного словца, в то время как результаты команды в те времена были далеки от «фантастических».

- В «Милане» я провел восемь фантастических лет. Когда был ребенком, играл в футбол ради развлечения, но потом, в 14 лет, захотел стать профессионалом. И когда Синиша Михайлович сказал мне, что хочет поставить меня на матч через день, я понял - я им стал, - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.