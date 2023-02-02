Донадони рассказал, как проводил время с ван Бастеном и Гуллитом

Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони, в 1994 году промазавший пенальти в послематчевой серии финала чемпионата мира против сборной Бразилии, рассказал о том, как он проводил время в компании главных звезд «Милана» той поры, когда клуб считался лучшим в Европе. По его словам, многие из его бывших партнеров по команде обожали в то время аристократический гольф.

- Я любил гольф. Часто ходил смотреть на гольф. И в команде были любители игры. Мы играли в нее с Марко ван Бастеном, Мауро Тассотти, Даниэле Массаро. Часто к нам присоединялся и Рууд Гуллит, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.