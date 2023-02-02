Федерико Кьеза настроен на победу в Евро-2024

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза пропустил прошлый год, он не смог помочь сборной Италии пробиться на чемпионат мира - «скуадра адзурра» потерпела сенсационное поражение от Северной Македонии, за которым Кьеза наблюдал, залечивая тяжелую травму. Он сожалеет о потерянном годе и надеется, что следующий крупный турнир, чемпионат Европы в 2024 году, даст ему шанс отыграться.

- Мы настраиваемся на победу в чемпионате Европы в 2024 году. Конечно, я хотел бы сыграть в том матче с Северной Македонией, но это не было возможным. Жаль, - цитирует слова Кьезы итальянское новостное агентство ITASportPress.