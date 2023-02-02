«Милан» пропустил наибольшее количество голов за месяц за всю свою историю

Целых восемнадцать мячей получил в свои ворота «Милан» за январь 2023 года - это и четыре мяча от «Лацио», и пять от «Сассуоло», и три от «Интера» в Суперкубке Италии, ну и кое-что по мелочи в остальных матчах - два от «Ромы», два от «Лечче» также, и еще один от «Торино» в Кубке Италии.

Невероятно, но ранее «Милан» никогда не пропускал за месяц такое количество голов, самое большое количество ранее равнялось шестнадцати - в мае 1958 года. Пятнадцать мячей за месяц команда получила в марте 1974 года, и, наконец, по четырнадцать за месяц она получала дважды - в июне 1947 года и, наконец, в мае 1942 года.