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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» пропустил наибольшее количество голов за месяц за всю свою историю

02 Февраля 2023 • 00:11 Комментировать

Целых восемнадцать мячей получил в свои ворота «Милан» за январь 2023 года - это и четыре мяча от «Лацио», и пять от «Сассуоло», и три от «Интера» в Суперкубке Италии, ну и кое-что по мелочи в остальных матчах - два от «Ромы», два от «Лечче» также, и еще один от «Торино» в Кубке Италии.

Невероятно, но ранее «Милан» никогда не пропускал за месяц такое количество голов, самое большое количество ранее равнялось шестнадцати - в мае 1958 года. Пятнадцать мячей за месяц команда получила в марте 1974 года, и, наконец, по четырнадцать за месяц она получала дважды - в июне 1947 года и, наконец, в мае 1942 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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