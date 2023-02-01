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Чемпионат Италии. Серия А

В «Барселоне» высказались о трансфере Амрабата

01 Февраля 2023 • 23:42 Комментировать

В каталонской «Барселоне» подтвердили заинтересованность в услугах полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Об этом рассказал директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.

«Амрабат – футболист, который нам интересен. Но есть и другие варианты. Дождемся лета, а там будет видно», - передает слова функционера газета Marca.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотели арендовать марокканца до конца нынешнего сезона, однако «Фиорентина» отклонила предложение «сине-гранатовых».

В текущем сезоне 26-летний африканец провел 17 поединков в чемпионате Италии, в которых получил восемь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Матеу Алемани Софьян Амрабат
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