В «Барселоне» высказались о трансфере Амрабата

В каталонской «Барселоне» подтвердили заинтересованность в услугах полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Об этом рассказал директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.

«Амрабат – футболист, который нам интересен. Но есть и другие варианты. Дождемся лета, а там будет видно», - передает слова функционера газета Marca.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотели арендовать марокканца до конца нынешнего сезона, однако «Фиорентина» отклонила предложение «сине-гранатовых».

В текущем сезоне 26-летний африканец провел 17 поединков в чемпионате Италии, в которых получил восемь желтых карточек.