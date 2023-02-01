Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария изъявил желание вернуться в чемпионат Аргентины

01 Февраля 2023 • 23:01 Комментировать

Звёздный полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария, у которого уже в конце текущего сезона закончится контракт со «старой синьорой», изъявил желание вернуться в чемпионат родной страны – Аргентины.

«Мне бы очень хотелось вернуться в «Росарио Сентраль» и я думаю об этом каждый год. Когда-то этот момент наступит», - заявил ди Мария TyC Sports.

Аргентинцу уже, между прочим, 34 года. Он перешёл в «Ювентус» летом 2022 года, подписав годичный контракт. В декабре полузащитник стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В текущем сезоне за «Ювентус» у ди Марии три забитых гола и пять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Росарио Сентраль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
23:42 · Италия. Серия А
В «Барселоне» высказались о трансфере Амрабата
23:01 · Италия. Серия А
Ди Мария изъявил желание вернуться в чемпионат Аргентины
22:01 · Италия. Кубок
«Торино» с Миранчуком вылетел из Кубка, уступив «Фиорентине»
21:34 · Италия. Серия А
Дзаньоло: Я готов помогать «Роме» и выкладываться в каждом матче
20:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прогноз на матч Кубка Италии – 2 февраля 2023
19:29 · Италия. Серия А
​Фанаты «Интера»: «Никаких обид на Шкриньяра»
19:26 · Италия. Кубок
«Фиорентина» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:29 · Италия. Серия А
​Амрабат извинился за своё поведение
18:08 · Италия. Кубок
​Аллегри: «Снятие 15 очков – не оправдание»
17:56 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался об уходе Маккенни
17:55 · Италия. Серия А
Трабукки: Если Миранчук продолжит успешно играть за «Торино», то летом будет очень много желающих его подписать
17:43 · Италия. Кубок
​У Погба опять проблемы, он не сыграет с «Лацио»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре перешёл из «Сассуоло» в «Борнмут»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал переход Маккенни в «Лидс»
17:13 · Италия. Серия А
Кассано назвал незаменимого игрока в «Наполи» - это не Хвича
Все новости
Рекомендуем