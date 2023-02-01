Ди Мария изъявил желание вернуться в чемпионат Аргентины

Звёздный полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария, у которого уже в конце текущего сезона закончится контракт со «старой синьорой», изъявил желание вернуться в чемпионат родной страны – Аргентины.

«Мне бы очень хотелось вернуться в «Росарио Сентраль» и я думаю об этом каждый год. Когда-то этот момент наступит», - заявил ди Мария TyC Sports.

Аргентинцу уже, между прочим, 34 года. Он перешёл в «Ювентус» летом 2022 года, подписав годичный контракт. В декабре полузащитник стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В текущем сезоне за «Ювентус» у ди Марии три забитых гола и пять ассистов.