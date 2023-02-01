​Фанаты «Интера»: «Никаких обид на Шкриньяра»

Милан Шкриньяр покинет «Интер» летом после истечения контракта. На днях словацкий футболист заявил, что он уже подписал предварительный контракт с «ПСЖ».

Ультрас «Интера» не имеют никаких обид на Милана Шкриньяра. Заявление «Курва Норд» приводит в социальных сетях журналист Даниэле Мари.

«Никаких обид на Шкриньяра. Встретившись с Миланом, мы услышали его доводы и решили не выступать против его решения покинуть «Интер», - говорится в заявлении.

Милан Шкриньяр выступал за «Интер» с лета 2017 года после трансфера из «Сампдории». С тех пор словак провёл за «нерадзурри» 242 матча, в которых забил 11 голов.