Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Интера»: «Никаких обид на Шкриньяра»

01 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать

Милан Шкриньяр покинет «Интер» летом после истечения контракта. На днях словацкий футболист заявил, что он уже подписал предварительный контракт с «ПСЖ».

Ультрас «Интера» не имеют никаких обид на Милана Шкриньяра. Заявление «Курва Норд» приводит в социальных сетях журналист Даниэле Мари.

«Никаких обид на Шкриньяра. Встретившись с Миланом, мы услышали его доводы и решили не выступать против его решения покинуть «Интер», - говорится в заявлении.

Милан Шкриньяр выступал за «Интер» с лета 2017 года после трансфера из «Сампдории». С тех пор словак провёл за «нерадзурри» 242 матча, в которых забил 11 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
19:29 · Италия. Серия А
​Фанаты «Интера»: «Никаких обид на Шкриньяра»
19:26 · Италия. Кубок
«Фиорентина» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Италия. Серия А
​Амрабат извинился за своё поведение
18:08 · Италия. Кубок
​Аллегри: «Снятие 15 очков – не оправдание»
17:56 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался об уходе Маккенни
17:55 · Италия. Серия А
Трабукки: Если Миранчук продолжит успешно играть за «Торино», то летом будет очень много желающих его подписать
17:43 · Италия. Кубок
​У Погба опять проблемы, он не сыграет с «Лацио»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре перешёл из «Сассуоло» в «Борнмут»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал переход Маккенни в «Лидс»
17:13 · Италия. Серия А
Кассано назвал незаменимого игрока в «Наполи» - это не Хвича
17:00 · Италия. Серия А
Дзаньоло возобновит тренировки с «Ромой», но в клубе на него больше не рассчитывают
16:18 · Италия. Серия А
​Дзаньоло готов подать на «Рому» в суд 1
15:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави 1
15:34 · Италия. Серия А
​Ибрагимович надеется сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов
14:57 · Италия. Серия А
Адебайор: «Возможно, время Моуринью ушло»
Все новости
Рекомендуем