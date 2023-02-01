​Амрабат извинился за своё поведение

Полузащитник Софьян Амрабат извинился перед директорами, тренерами и футболистами «Фиорентины». Марокканец попросил прощения за своё поведение, о чём рассказывает журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта.

Напомним, что Софьян Амрабат во вторник пропустил тренировочное занятие команды на фоне желания перейти в «Барселону». Теперь проблема решена, Амрабат и дальше готов выполнять контракт с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» разозлились на «Барселону» и лично на главного тренера каталонской команды Хави. Причина – звонки Софьяну Амрабату без разрешения клуба.