Кассано назвал незаменимого игрока в «Наполи» - это не Хвича

Бывший нападающий «Ромы», «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано высказался о полузащитнике «Наполи» Станиславе Лоботке.

«Осимхен очень хорош в «Наполи», он забивает хорошие голы. Но единственным незаменимым игроком в составе команды является Лоботка. Хвича и Осимхен – крутые исполнители, но неаполитанцы побеждали и без них. А вот Лоботка – настоящий маяк Спаллетти, он уникальный игрок», - передает слова Антонио Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний словацкий хавбек провел 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.