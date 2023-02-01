Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано назвал незаменимого игрока в «Наполи» - это не Хвича

01 Февраля 2023 • 17:13 Комментировать

Бывший нападающий «Ромы», «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано высказался о полузащитнике «Наполи» Станиславе Лоботке.

«Осимхен очень хорош в «Наполи», он забивает хорошие голы. Но единственным незаменимым игроком в составе команды является Лоботка. Хвича и Осимхен – крутые исполнители, но неаполитанцы побеждали и без них. А вот Лоботка – настоящий маяк Спаллетти, он уникальный игрок», - передает слова Антонио Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний словацкий хавбек провел 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кассано Наполи Станислав Лоботка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
18:29 · Италия. Серия А
​Амрабат извинился за своё поведение
18:08 · Италия. Кубок
​Аллегри: «Снятие 15 очков – не оправдание»
17:56 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался об уходе Маккенни
17:55 · Италия. Серия А
Трабукки: Если Миранчук продолжит успешно играть за «Торино», то летом будет очень много желающих его подписать
17:43 · Италия. Кубок
​У Погба опять проблемы, он не сыграет с «Лацио»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре перешёл из «Сассуоло» в «Борнмут»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал переход Маккенни в «Лидс»
17:13 · Италия. Серия А
Кассано назвал незаменимого игрока в «Наполи» - это не Хвича
17:00 · Италия. Серия А
Дзаньоло возобновит тренировки с «Ромой», но в клубе на него больше не рассчитывают
16:18 · Италия. Серия А
​Дзаньоло готов подать на «Рому» в суд 1
15:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави 1
15:34 · Италия. Серия А
​Ибрагимович надеется сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов
14:57 · Италия. Серия А
Адебайор: «Возможно, время Моуринью ушло»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Италии»
10:48 · Италия. Серия А
«Реал» отказался от услуг Влаховича
Все новости
Рекомендуем