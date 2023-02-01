Полузащитник Николо Дзаньоло готов подать на «Рому» в суд. 23-летний футболист может выдвинуть против клуба ряд обвинений, в частности обвинения в психологическом давлении и травле. Об этом на своих страницах рассказывает Il Messaggero.

Напомним, что Николо Дзаньоло хотел покинуть «Рому» зимой. В конце прошлой недели на пресс-конференции Жозе Моуринью говорил, что Дзаньоло «к сожалению остаётся». Такую формулировку португалец объяснял тем, что футболист отказался играть и даже тренироваться. Как следствие, Дзаньоло был исключён из состава, и теперь он рискует остаться без футбола на полгода.

Очевидно, что Николо Дзаньоло имеет свою версию развития событий, раз он готов судиться.