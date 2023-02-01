«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави

В последний день зимнего трансферного окна «Барселона» рассчитывала заполучить полузащитника Софьяна Амрабата. Каталонцы отправляли «Фиорентине» предложение об аренде марокканца с опцией выкупа, но в ответ услышали отказ.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, «Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и лично на главного тренера каталонцев Хави. Во вторник испанец неоднократно звонил Софьяну Амрабату, несмотря на отсутствие зелёного света со стороны итальянского клуба. В «Фиорентине» считают такое поведение непрофессиональным.

Во вторник Софьян Амрабат пропустил тренировку «Фиорентины», и его не включили в заявку на кубковый матч против «Торино».