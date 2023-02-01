Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави

01 Февраля 2023 • 15:41 Комментировать

В последний день зимнего трансферного окна «Барселона» рассчитывала заполучить полузащитника Софьяна Амрабата. Каталонцы отправляли «Фиорентине» предложение об аренде марокканца с опцией выкупа, но в ответ услышали отказ.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, «Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и лично на главного тренера каталонцев Хави. Во вторник испанец неоднократно звонил Софьяну Амрабату, несмотря на отсутствие зелёного света со стороны итальянского клуба. В «Фиорентине» считают такое поведение непрофессиональным.

Во вторник Софьян Амрабат пропустил тренировку «Фиорентины», и его не включили в заявку на кубковый матч против «Торино».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Хави Эрнандес Софьян Амрабат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
16:18 · Италия. Серия А
​Дзаньоло готов подать на «Рому» в суд 1
15:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави
15:34 · Италия. Серия А
​Ибрагимович надеется сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов
14:57 · Италия. Серия А
Адебайор: «Возможно, время Моуринью ушло»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Италии»
10:48 · Италия. Серия А
«Реал» отказался от услуг Влаховича
09:09 · Италия. Кубок
Индзаги верит в прогресс Лукаку
01:58 · Италия. Кубок
Индзаги прокомментировал исключение Шкриньяра из состава «Интера» 2
01:46 · Англия. Премьер-лига
Жиру сказал «нет» «Эвертону»
01:29 · Италия. Серия А
«Лацио» усилился защитником «Ювентуса» официально
00:56 · Италия. Кубок
Гол Дармиана позволил «Интеру» выбить «Аталанту» 1
31 Января
23:18 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не подпишет Шкриньяра в январе, игрок перейдёт летом в качестве свободного агента 1
23:08 · Италия. Серия А
Маротта: «Шкриньяр сделал свой выбор, мы должны его уважать»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Лукич перебрался из «Торино» в «Фулхэм» официально
22:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не отпустила Павара в топ-клуб Серии А 1
Все новости
Рекомендуем