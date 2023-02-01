Адебайор: «Возможно, время Моуринью ушло»

Экс-форвард «Реала» и «Арсенала» Эммануэль Адебайор высказался о португальском тренере Жозе Моуринью, ныне занимающем пост наставника «Ромы».

«Не кажется ли, что время Моуринью ушло? Возможно. Но давайте не забывать, сколько трофеев он выиграл. Жозе дал футболу новые идеи, его методикам учились другие тренеры. Он один из лучших», - приводит слова Адебайора «Чемпионат».

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», миланском «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С лета 2021 года 60-летний специалист занимает пост рулевого «Ромы». Его контракт с «волками» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.