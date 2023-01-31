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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» приобрела у «Вероны» Барака официально

31 Января 2023 • 21:03 Комментировать
Фиорентина
...
Болонья
05.02 20:00

В «Фиорентине» решили выкупить у аутсайдера Серии А 28-летнего чешского полузащитника Антонина Барака. О свершившейся сделке за 8,5 млн евро информирует авторитетный портал Transfermarkt.

За «Верону» чех выступал с лета 2021 года, в конце лета прошлого года игрок перебрался в «Фиорентину», в составе «фиалок» он провёл первую половину текущего сезона, сыграл 24 матча во всех турнирах, пять раз отличился голами и один раз ассистом.  

Полагаем, Барак только рад такому развитию событий, ведь «Верона», скорее всего, покинет Серию А по итогам сезона, а у «Фиорентины» впереди неплохие шансы побороться за победу в Лиге конференций УЕФА.

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ФИОРЕНТИНА БОЛОНЬЯ
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