​«Милан» отреагировал на статью газеты о Леау

«Милан» отреагировал на статью, опубликованную во вторник на страницах La Gazzetta dello Sport. В ней говорилось о том, что в переговорах о продлении контракта с Рафаэлом Леау нет никакого прогресса. Эта статья вышла с заголовком: «Леау и «Милан»: полный разрыв».

«Милан» хотел бы уточнить, что переговоры с Рафаэлеом Леау не были прерваны», - говорится в сообщении пресс-службы «россонери».

Напомним, что действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до средины 2024 календарного года. Интерес к португальцу приписывают нескольким европейским грандам.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает пятое место в таблице Серии А.