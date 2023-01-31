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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» отреагировал на статью газеты о Леау

31 Января 2023 • 17:59 Комментировать

«Милан» отреагировал на статью, опубликованную во вторник на страницах La Gazzetta dello Sport. В ней говорилось о том, что в переговорах о продлении контракта с Рафаэлом Леау нет никакого прогресса. Эта статья вышла с заголовком: «Леау и «Милан»: полный разрыв».

«Милан» хотел бы уточнить, что переговоры с Рафаэлеом Леау не были прерваны», - говорится в сообщении пресс-службы «россонери».

Напомним, что действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до средины 2024 календарного года. Интерес к португальцу приписывают нескольким европейским грандам.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает пятое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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