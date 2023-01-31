Один из лучших бомбардиров в истории «Специи» Франческо Фиори дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался насчёт перехода Элдора Шомуродова из «Ромы» в «Специю» на правах аренды.

- Я хорошо помню Шомуродова по играм за «Дженоа». Он был одним из открытий итальянского футбола. В «Роме» было сложнее, я думаю, повлияла и схема игры. Ему было непросто в такой схеме. Конкуренция тоже повлияла на то, что он мало играл, но и в Риме он показывал иногда себя хорошо. Говоря о его положительных качествах, в первую очередь я бы выделил скорость и координацию. Работа без мяча также впечатляет.

- Он поможет «Специи»?

- «Специя» играет в футбол, похожий на тот, что показывал «Дженоа», когда Шомуродов там играл. После смены тренера это очень заметно. Главный тренер видит его напарником для Нзолы, лучшего бомбардира команды, и я думаю, что они могут сыграться. Шомуродов хорош в игре накоротке, Нзола использует ширину поля. Они оба быстры и могут друг друга дополнять, так что это хорошее усиление для «Специи».