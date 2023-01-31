Форвард Душан Влахович год назад перебрался в «Ювентус». Серб, которому на днях исполнилось 23 года, в настоящий момент недоволен своим клубом. По этой причине Влахович настроен на смену команды.

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Томаса Гонсалеса, Душан Влахович предложил свои услуги «Реалу». В Мадриде могут быть заинтересованы в форварде, ведь «сливочным» нужен нападающий, который заменил бы Карима Бензема в долгосрочной перспективе.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Душана Влаховича в 80 миллионов евро. Серб провёл за «Ювентус» 37 матчей, в которых забил 16 голов.