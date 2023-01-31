«Ювентус» определился с будущим ди Марии

В туринском «Ювентусе» приняли решение о будущем аргентинского полузащитника Анхеля ди Марии. Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» решила не продлевать сотрудничество с 34-летним игроком. Таким образом клуб хочет сократить зарплатную ведомость.

Ди Мария выступает за туринский коллектив с лета прошлого года. Его действующее соглашение с «бьянконери» истекает по окончании сезона-2022/2023.

В нынешней кампании Анхель принял участие в 15 поединках за итальянскую команду, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.