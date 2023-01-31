Супруга Берарди пожаловалась на угрозы со стороны фанатов «Милана»

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» крупно уступил на своем поле «Сассуоло», и, как это часто бывает, на поле твори чудеса Доменико Берарди. На сей раз он, правда, не забил четыре мяча, как в памятном матче сезона 2013/2014, а лишь однажды, но именно его фанаты «Милана» сочли главным творцом поражения своей команды.

И оно больно отозвалось в их сердцах. Так что многие из них, что называется, в сердцах, поспешили устроить свою «месть» - Франческа Фантуцци, супруга Берарди, поведала о том, что ей поступило много угроз в социальных сетях, разумеется, от поклонников «Милана».