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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший тренер «Наполи» уверен в том, что клуб может взять и Лигу чемпионов

31 Января 2023 • 01:14 Комментировать

Среди всех европейских главных лиг именно в Италии сложилась наиболее неравная ситуация в борьбе за чемпионский титул - «Наполи» не просто лидирует, он уничтожает всех своих конкурентов, добившись преимущества уже в тринадцать очков.

Бывший наставник «Наполи» Оттавио Бьянки, тренировавший клуб в бытность выступлений там Диего Марадоны и приводивший его к титулу, уверен - «Наполи» сможет сразиться и за главный трофей всего европейского футбола, то есть за Лигу чемпионов.

- «Наполи» уже давно не находился в такой ситуации, давно уже одна команда не имела такого большого преимущества над остальными. Это команда, которая может дать жару и в Европе. В том числе и выиграть Лигу чемпионов, - цитирует слова Бьянки итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Оттавио Бьянки
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