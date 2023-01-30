​Матерацци высказался об уходе Шкриньяра из «Интера»

Милан Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ» - он начнёт действовать с июля. Комментарий на этот счёт дал экс-футболист «Интера» Марко Матерацци.

«Никто не должен сомневаться в его профессионализме – Шкриньяр будет выкладываться на 100% до конца сезона. Но он должен помнить: такой любви от 80 000 фанатов на «Сан-Сиро» он больше нигде не встретит», - сказал Матерацци DAZN.

Не исключено, что Милан Шкриньяр перейдёт из «Интера» в «ПСЖ» уже в ближайшие дни. Гранд Лиги 1 сейчас ведёт переговоры, желая заполучить словака уже зимой.

Отметим, что за «Интер» Милан Шкриньяр выступает с лета 2017 года.