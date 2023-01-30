​Названы сроки восстановления Милика

В воскресенье «Ювентус» потерпел поражение от «Монцы» (0:2) в домашнем матче чемпионата Италии. Нападающий Аркадиуш Милик в концовке игры получил травму. Поляк прошёл обследование, по итогам которого у него выявили травму подколенного сухожилия левого бедра средней степени, что подтвердила пресс-служба «старой синьоры». Через две недели Милик пройдёт новый раунд тестов.

По данным итальянских СМИ, Аркадиуш Милик может пропустить от шести до восемь недель. В таком случае форвард вернётся на поле уже весной.

За «Ювентус» Аркадиуш Милик провёл 23 матча, в которых забил восемь голов.