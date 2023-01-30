У «Милана» худшая оборона среди 98 команд топ-5 лиг в 2023 году

В 2023 году «Милан» стал разочаровывать армию своих фанатов по всему миру. Если взять три последних матча, то в них команда Стефано Пиоли разгромно проигрывала – «Интеру» (0:3), «Лацио» (0:4) и «Сассуоло» (2:5).

Любопытно, что именно «Милан» имеет худший показатель пропущенных голов среди всех 98 команд топ-5 лиг Европы в наступившем году. В январских матчах «россонери» пропустили 18 голов во всех турнирах.

Список из пяти худших команд топ-5 лиг по пропущенным голам в 2023 году во всех турнирах выглядят так: «Милан» (18), «Аяччо» (15), «Салернитана» (14), «Монпелье» (13), «Труа» (12).

Стоит отметить, что в чемпионате Германии сезон возобновился не так давно.