​Дзаньоло пришлось вызвать полицию из-за фанатов

Полузащитник Николо Дзаньоло пожелал уйти из «Ромы». Своё желание 23-летний футболист выражал не очень красиво – он отказался тренироваться и играть, о чём рассказывал Жозе Моуринью. Как следствие, на Дзаньоло разозлились фанаты «Ромы». После воскресного поражения команды от «Наполи» группа ультрас «волков» собралась перед домом футболиста, о чём рассказывает Calciomercato.

По данным источника, фанаты вели себя агрессивно и скандировали призывы к Дзаньоло убираться из «Ромы». Футболисту пришлось вызвать полицию. После этого фанаты разошлись по домом.

Напомним, что «Рома» проиграла в гостях у «Наполи» со счётом 1:2.