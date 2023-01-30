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Чемпионат Италии. Серия А

​Сёмин не торопится короновать «Наполи»

30 Января 2023 • 13:06 Комментировать

По итогам крайнего тура чемпионата Италии лидирующий «Наполи» увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков. Жозе Моуринью уже поздравил неаполитанцев с чемпионством, а вот известный российский тренер Юрий Сёмин не торопится короновать команду Лучано Спаллетти.

Отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса» о том, сомневается ли он в чемпионстве «Наполи», Сёмин сказал: «Сомнения есть всегда. Итальянский чемпионат приносит очень много неожиданностей. Посмотрите на «Милан» месяц назад и сейчас - сплошные поражения. Малейшее расслабление чревато потерей большого количества очков».

«Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году.

Ближайший матч итальянской Серии А «Наполи» проведёт 5 февраля – против «Специи» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи
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