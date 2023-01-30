Быстров оценил игру Хвичи за «Наполи»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением о грузинском хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Физическое состояние у Кварацхелии - супер. Он бежит, отдаёт, обыгрывает, забивает. Спаллетти умеет работать с быстрыми футболистами. Видно, что Хвича сейчас кайфует», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

21-летний полузащитник пополнил ряды неаполитанского коллектива летом прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кварацхелия поучаствовал в 16 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и восемь результативных передач.