Быстров высказался о ситуации в «Ювентусе»

Известный в прошлом российский полузащитник Владимир Быстров поделился мнением о ситуации в туринском «Ювентусе», с которого сняли 15 баллов за финансовые махинации.

«Руководство само виновато. Нельзя до такого доводить. Смотрите таблицу, за что им бороться. Где‑то футболисты к себе требования снизили, кто‑то думает о том, чтобы уйти в другой клуб», - приводит слова Владимира «Матч ТВ».

В последнем матче «Ювентус» потерпел домашнее поражение от «Монцы» со счетом 0:2. После 20 туров «старая синьора» с 23 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.