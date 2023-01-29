Товен собирается вернуться из Мексики в Европу

Французский полузащитник Флорьян Товен, памятный по выступлениям за «Марсель», собирается вернуться в Европу. В последнее время Товен выступал в Мексике, в составе местного «Тигрес», но сейчас у него появилось предложение от итальянского «Удинезе». Клуб подыскивает замену для получившего травму Жерара Деулофеу, и сделка может быть заключена уже в самые ближайшие дни.

Помимо «Марселя», Товен выступал за такие клубы, как «Гренобль», «Бастия» и «Ньюкасл». Время от времени привлекался к выступлениям в составе французской сборной, сыграв за нее в общей сложности десять матчей.