​Раскрыты условия контракта Шкриньяра с «ПСЖ»

Милан Шкриньяр продолжит карьеру в «ПСЖ». 27-летний словак подтвердил, что он уже подписал предварительный контракт с клубом Лиги 1, который вступит в силу со следующего сезона. Более того, Шкриньяр может переехать в Париж уде в ближайшие дни, если «ПСЖ» договорится с «Интером» о трансфере.

Журналист Николо Скира в социальных сетях раскрыл условия контракта Милана Шкриньяра с «ПСЖ», рассчитанного до средины 2027 года. Так, словак будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон. За счёт бонусов годовой заработок игрока может вырасти до 11 миллионов евро. Кроме того, Шкриньяр получит подписной бонус в размере 16 миллионов евро.

«Интер» предлагал Милану Шкриньяру меньшую зарплату – 6 миллионов евро в год + полмиллиона бонусами.