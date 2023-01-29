​Берлускони обещал игрокам автобус с девушками лёгкого поведения – «Монца» выполнила условие

В декабре владелец «Монцы» Сильвио Берлускони пообещал футболистам команды автобус с девушками лёгкого поведения за победу над одним из топ-клубов Серии А. Команда выполнила условие, обыграв в воскресенье «Ювентус», причём на выезде (2:0). Сложно сказать, выполнит ли Берлускони своё обещание, либо это была всего лишь шутка.

Победа над «Ювентусом» позволила «Монце» подняться на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда проведёт 6 февраля – против «Сампдории» на своём поле.

Отметим, что в своё время Сильвио Берлускони был владельцем «Милана».