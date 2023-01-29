​«Милан» пропустил 5 голов дома в Серии А впервые в XXI веке

В воскресенье «Милан» снова огорчил армию своих болельщиков. В домашнем матче чемпионата Италии против «Сассуоло» команда Стефано Пиоли потерпела болезненное поражение со счётом 2:5.

Как сообщают специалисты из Opta, «Милан» пропустил пять голов на своём поле в Серии А впервые в XXI веке. В последний раз «россонери» пропускали так много в домашнем матче чемпионата Италии 6 апреля 1997 года. Тогда «Милан» проиграл «Ювентусу» с результатом 1:6.

Следующим соперником «Милана» в чемпионате Италии будет «Интер». Миланское дерби в рамках Серии А состоится в воскресенье, 5 февраля.