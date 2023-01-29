​Дзаньоло могут отстранить от команды до конца сезона

На субботней пресс-конференции Жозе Моуринью сказал, что Николо Дзаньоло, скорее всего, не покинет «Рому» зимой. Португалец добавил «к сожалению», объясняя это отказом игрока от тренировок и игр – хавбек хочет сменить клуб.

Несмотря на желание уйти из «Ромы», Николо Дзаньоло отклонил предложение «Борнмута», что разозлило «Рому». Как сообщает Il Tempo, римский клуб готовится принять дисциплинарные меры в отношении 23-летнего футболиста, учитывая его поведение. Так, Дзаньоло может быть отстранён от команды до конца сезона.

Ранее Жозе Моуринью подчёркивал, что ему нужны только те футболисты, которые хотят выступать за «Рому».