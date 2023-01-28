«Милан» снова пропустил четыре мяча - на этот раз от девушек из «Интера»

Беда, как известно, не приходит одна - и неудачи преследуют «Милан» по всем фронтам. После вылета из Кубка Италии и поражения в финале Суперкубка были 0:4 от «Лацио» в чемпионате, а сейчас «подоспели» 1:4 - для женской команды, в принципиальном сражении с девушками из «Интера».

В первом круге подопечные Маурицио Ганца (этот нападающий в прошлом выступал как за «Интер», так и за «Милан») проиграли со счетом 0:4, сейчас счет размочили, но пропустили все те же четыре мяча. Катастрофа.

В воскресенье же обычный, мужской «Милан» сыграет с «Сассуоло» - и Стефано Пиоли уже дал понять, что он очень хочет победить.