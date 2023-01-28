Скончался бывший глава итальянской федерации футбола

В возрасте 79 лет ушел из жизни Карло Тавеккио - экс-глава итальянской федерации футбола, по сути, бывший главный футбольный чиновник в стране, а также политик. Он успел поработать мэром итальянского города Понте Ламбро, но имя себе сделал, конечно же, на футболе.

Долгое время, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия, руководил итальянской любительской футбольной лигой, это Серия D и ниже, а с 2014 года был назначен президентом итальянской федерации футбола. В 2017 его выбрали на второй срок.

Однако после того, как итальянская сборная не сумела пробиться на чемпионат мира в России, Тавеккио подал в отставку. А сейчас его не стало.