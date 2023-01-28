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Чемпионат Италии. Серия А

Тони раскрыл секрет футбольного долголетия

28 Января 2023 • 22:30 Комментировать

Известный в прошлом итальянский нападающий Лука Тони, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе итальянской сборной, раскрыл формулу футбольного долголетия. Сам он отыграл до 38 лет, и в свой последний сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

- Секрет долгой карьеры? Он прост - это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Тони
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