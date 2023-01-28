​Ким Кардашьян заметили в ретро-футболке «Ромы»

Известная модель Ким Кардашьян в субботу была замечена в Лос-Анджелесе в ретро-футболке «Ромы». Клуб Серии А обратил на это внимание и опубликовал фотографию на своих страничках в социальных сетях.

Ким Кардашьян не впервые вышла в свет в футболке футбольного клуба. В прошлом году модель замечали в редкой ретро-футболке «ПСЖ».

«Рома» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Сейчас команда Жозе Моуринью готовится к гостевому матчу чемпионата против «Наполи». Команды сразятся в воскресенье, 29 января. Стартовый свисток в Неаполе прозвучит в 22:45 по московскому времени.