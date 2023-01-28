Криштиану Роналду готов дать показания прокуратуре Турина в рамках расследования в отношении «Ювентуса». Туринский клуб подозревают в тайных выплатах футболистам в период начала пандемии. После объявления об отказе игроков от зарплаты за определённый период «старая синьора» могла платить игрокам «в конвертах», не указывая это в финансовых отчётах.

Ранее в январе в итальянских СМИ появился документ, касающийся выплат Криштиану Роналду. Его подписал экс-директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, но подписи футболиста там нет. Сообщалось, что «старая синьора» ещё должна Роналду почти 20 миллионов евро.

Криштиану Роналду изначально не хотел общаться с прокуратурой Турина, но теперь он изменил своё мнение, пишет La Gazzetta dello Sport.