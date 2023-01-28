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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри подтвердил, что Маккенни уходит

28 Января 2023 • 16:16 Комментировать (1)

Полузащитник Уэстон Маккенни покидает «Ювентус». Информацию подтвердил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Завтра Маккенни играть не будет. Думаю, что «Ювентус» достиг договорённости о его трансфере со следующим клубом. Поэтому бесполезно рассчитывать на него завтра», - сказал Аллегри журналистам.

Отметим, что в последние часы слухи активно связывали Уэстона Маккенни с двумя клубами из Английской премьер-лиги – с «Ноттингем Форест» и «Лидсом».

В воскресенье, 29 января, «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Монцы».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Массимилиано Аллегри Ноттингем Форест Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ЮвиК
28 Января 2023 в 17:04
Жаль, при Пирло он был норм, а при Аллегри как и вся команда деградировал.
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