​Аллегри подтвердил, что Маккенни уходит

Полузащитник Уэстон Маккенни покидает «Ювентус». Информацию подтвердил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Завтра Маккенни играть не будет. Думаю, что «Ювентус» достиг договорённости о его трансфере со следующим клубом. Поэтому бесполезно рассчитывать на него завтра», - сказал Аллегри журналистам.

Отметим, что в последние часы слухи активно связывали Уэстона Маккенни с двумя клубами из Английской премьер-лиги – с «Ноттингем Форест» и «Лидсом».

В воскресенье, 29 января, «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Монцы».