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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» может подписать звёздного француза в полузащиту слухи

28 Января 2023 • 15:14 Комментировать

Европейские гранды зачастую строят планы сразу на несколько трансферных окон вперёд. «Реал» уже сейчас думает об усилении средней линии летом. Конечно, мадридцы хотели бы заполучить талантливого Джуда Беллингема, но конкуренция высока. Также «сливочные» рассматривают вариант с подписанием звёздного полузащитника Н’Голо Канте из «Челси». Об этом рассказывает Fichajes.

Действующий контракт Канте в Лондоне истекает в конце сезона, то есть «Реалу» топовый полузащитник может достаться бесплатно. Этот момент тоже имеет значение.

В конце марта Н’Голо Канте исполнится 32 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают француза в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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