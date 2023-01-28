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Чемпионат Италии. Серия А

Орландо считает интересной перспективу появления Конте у руля «Ромы»

28 Января 2023 • 02:11 Комментировать

Бывший игрок «Милана» Массимо Орландо заинтересован перспективой возвращения Антонио Конте в Италию - по слухам, он мог бы возглавить римскую «Рому» после не очень удачной работы в «Тоттенхэме».

- «Рома» - это привлекательный вариант. Этот клуб собирает полные стадионы, у руководства есть желание и мотивация прогрессировать. Впрочем, для того, чтобы заинтересовать такого специалиста, как Конте, нужно время. Я не уверен, что Конте еще интересует сейчас итальянский футбол, - цитирует слова Орландо fcinter1908.it.

Ранее Конте работал в Италии с такими клубами, как «Интер» и «Ювентус». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Антонио Конте Массимо Орландо
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