Бертольд: «Итальянский футбол стал скучным»

Бывший немецкий футболист Томас Бертольд, выступавший в итальянском чемпионате Серии А, дал понять, что уже давно не следит за ним по той причине, что считает - итальянский футбол деградировал. Он перестал быть интересным, в отличие от футбола в других странах, который, наоборот, стал динамичнее и интереснее.

- Я не особо слежу за итальянским футболом. Видел последнее римское дерби, не увидел красивого футбола. Это большой минус итальянского футбола. В других чемпионатах есть зрелищная игра, судьи меньше свистят, меньше вмешиваются в ход матча, чем в Италии, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.