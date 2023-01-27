Бывший голкипер «Лацио» считает, что «Милану» не стоит покупать игрока «Ромы»

Фернандо Орси, бывший голкипер «Лацио» и «Пармы», не уверен в том, что затея покупки Николо Дзаньоло «Миланом» является хорошей. Он считает, что миланцам следует присмотреться к игроку столичной «Ромы» и не спешить со сделкой, потому что Дзаньоло может не подойти команде

- Дзаньоло «рвет», но ему не хватает игры в команде, он не совсем коллективный игрок. Я не уверен, что «Милану» нужен такой игрок, возможно, лучше взять кого-то более тактического, - цитирует слова Орси pianetamilan.it.

Свой следующий матч в чемпионате «Милан» проведет 29 января против «Сассуоло», это будет первый матч второго круга для миланцев.