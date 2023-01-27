Тренер нигерийской сборной очень рад успехам Осимхена и Лукмана

В итальянской Серии А тон в нынешнем сезоне задают нигерийские нападающие - как Виктор Осимхен, так и Адемола Лукман прекрасно выступают за свои команды, чему очень рад наставник нигерийской сборной Жозе Пезейру.

- Это невероятный момент для нигерийского футбола. В моем распоряжении есть два таких форварда, это прекрасно. С нетерпением жду их возвращения. Надеюсь, весь этот свой настрой они перенесут и в сборную. Виктор все не насытится голами, он убийственно хорош. Мы связываемся каждую неделю, ребята рассказывают мне о своих успехах, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.