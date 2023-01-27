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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер нигерийской сборной очень рад успехам Осимхена и Лукмана

27 Января 2023 • 17:30 Комментировать

В итальянской Серии А тон в нынешнем сезоне задают нигерийские нападающие - как Виктор Осимхен, так и Адемола Лукман прекрасно выступают за свои команды, чему очень рад наставник нигерийской сборной Жозе Пезейру.

- Это невероятный момент для нигерийского футбола. В моем распоряжении  есть два таких форварда, это прекрасно. С нетерпением жду их возвращения. Надеюсь, весь этот свой настрой они перенесут и в сборную. Виктор все не насытится голами, он убийственно хорош. Мы связываемся каждую неделю, ребята рассказывают мне о своих успехах, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Жозе Пезейру Адемола Лукман Виктор Осимхен
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